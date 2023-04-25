昱厚表示，鼻噴劑型具備安全及使用便利優勢，看好AD17002-SC會是下一代新冠治療藥物的發展主流之一，預計6月在IIa期臨床試驗結果出爐後，將加大國際授權或合作開發的機會，爭取藥物及早上市。

AD17002-SC的IIa期臨床為一項隨機分組、安慰劑對照試驗，收治30位新冠肺炎輕、中症病患，分成二組，在5天內與15天內於鼻腔進行三次給藥，每次20微克的AD17002-SC，以評估安全性、耐受性及潛在療效。目前已納入最後一位病患，正式完成收案，待療程結束後將進行相關安全性和療效等數據分析。

昱厚表示，AD17002-SC在治療呼吸道傳染病及抗發炎具有獨特機制，根據臨床前資料顯示，AD17002-SC能在病毒入侵第一關上呼吸道黏膜時就被擋掉，無法在體內進一步發展；此外，在感染早期使用更可有效保護呼吸道及肺部，且具高安全性，無明顯副作用，屬於廣效性新冠肺炎免疫治療藥物。AD17002-SC目前也在印尼進行治療新冠肺炎的二／三期人體臨床試驗。

昱厚指出，新冠肺炎雖已降級改類，但其流感化趨勢，對人類的健康威脅有增無減，近期印度等地區亦因omicron變異株Arcturus流行，造成疫情上升及出現新的病症，顯示Covid-19難以消失或沉默，需要有更多的藥品及治療方式，而市場上迄今尚未有在上呼吸道黏膜直接建立抗病毒免疫保護性的產品，加上鼻噴劑型更具安全及使用便利優勢，看好AD17002-SC會是下一代新冠治療藥物的發展主流之一。