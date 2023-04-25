第一季市況低迷，中光電合併營收約95.71億元，年減27.15％，稅後純益約2.53億元，相比去年同期減少47.18％，稅後每股純益約0.65元。

針對第二季營運，林惠姿表示，筆電機種將逐漸恢復成長動能，TV／PID受到面板價格上漲可能抑制需求出貨將持平，預估節能產品第二季出貨量將較第一季微幅成長。考量國際政經情勢對景氣復甦之影響，保守預期今年節能產品整體出貨量將微幅增加，主要成長來自TV／PID及筆電機種，而監視器機種則呈現衰退走勢。

至於影像產品方面，林惠姿表示，通膨與季節因素持續干擾消費性產品復甦，但在新產品逐步量產下，營運可望逐月成長，預估影像產品第二季整體出貨量將成長1成。今年雷射工程及商用投影機有新機推出，智能微投影新產品及新客戶於電視／電玩新市場的拓展，推動成長，預期今年影像產品整體出貨量將逐季增加，全年可望成長1成以上。