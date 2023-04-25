新時間帶。（台灣電力公司宜蘭區處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

為協助高壓以上用戶預先做好用電自主管理，台灣電力公司今（25日）於宜蘭區營業處舉辦「高壓以上用戶用電技術研討會北部場」，34家企業用戶參與；台電表示，藉此讓大家理解新尖離峰時間電價、高壓以上擴大夏月期間及需量反應負載管理新政策及配套措施，在對的時間用電，讓減少電費更有感。

台電邀請基隆、宜蘭、花蓮3地，包含水泥、鋼鐵、電子業及其他產業等34家高壓以上用戶參與會議。研討會針對「新時間帶及需量反應負載管理措施」、「產業節電資源與技術分享」及「高壓以上用電設備維護與裝置法規探討」等主題說明與交流，以鼓勵用戶多加配合抑低用電，減少自身電費的支出。

台電表示，近年因太陽光電增加，使電力系統的尖峰時間從白天移至晚上，因應此負載型態的改變，遂調整時間電價「新時間帶」，以提供正確尖、離峰時段的價格；另夏月期間也從原先6月至9月，擴大為5月16日至10月15日。另為加強服務，宜蘭區處預計最快5月開始，在工業區服務中心安排專業人員現場服務。

宜蘭區處長鍾思思表示，此次研討會的目的，除了向大家介紹最新的措施外，也引導大用戶更高效的移轉尖峰用電，更提供企業間互動交流的機會，彼此分享移轉用電節省電費的經驗與方法，一起節能減碳，養成良好的用電習慣。