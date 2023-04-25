不少人都將年薪百萬設為工作目標，但究竟擁有高薪的生活是什麼感覺？一名自稱律師的男網友表示，自己年收約300萬元，不過生活狀態和賺100萬時沒有太大落差，看到有1、2萬元入帳時，「感覺只是一個數字而已」，而他的生活除了工作以外就是陪伴家庭，毫無多餘時間享樂，不禁感慨地說：「錢都被老婆、孩子花掉了」。貼文曝光後，有網友感同身受，認為雖然收入提高，不過「幸福感非常低，恐慌感也很大」。

原PO在論壇《Dcard》以「年薪300萬的感覺」發文，透露自己是近年才開始經營獨立事務所的律師，事業逐漸步上軌道，月收入約20萬元至50萬元，今年的年薪則突破300萬元，然而他卻認為生活品質和過去年薪100多萬時並沒有太大區別，「看到每天1、2萬元入帳，多出來的年薪，感覺只是一個數字而已」。

原PO表示，以前常會想像年薪3、400萬的生活多采多姿，直到現在才發現，擁有這樣的收入，大部分時間都花在工作、陪伴家人，沒有多餘的空閒花錢享受，「錢都被老婆、孩子花掉了」，同時他也好奇，年薪500萬的生活會不會有不同感受？

對此，網友留言直說，「我年薪700萬，每個月的薪水幾乎都在繳所得稅分期，還有小孩的學費、家庭開支等，每個月結算都是赤字」、「賺2億也不會有不一樣感受，又不是你在花，你只會感受到越來越累，工作越來越多」、「我自己這2年也是破千，甚至快2千的收入，但快樂、幸福感非常低，恐慌感也很大，因為慾望不斷上升」、「男生結婚真的慘」、「看完之後覺得蠻辛苦的，這年代真正的富裕人士很少」。