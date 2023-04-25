台東山區約有百公頃梅園，為讓更多人認識台東梅子產業，台東縣銅礦11林業生產合作社辦理「自討梅趣」活動，邀請台東特教學校等單位到農場採梅、製作Q梅；農場主人李清亮大嘆人力不足，梅子熟了無工可採，不少農民只能放任落果。

台東縣銅礦11林業生產合作社辦理「自討梅趣」活動，邀請台東特教學校等單位到農場採梅、製作Q梅。（蔡旻妤攝）

台東巒山到銅礦地區約有百公頃梅園。台東縣銅礦11林業生產合作社理事長李清亮指出，梅子的產量有時多、有時少，例如去年比較多、今年因為氣候影響產量減少，結果也比較晚，大概清明後才開始。他說，東部工人本來就不好找，銅礦是山區要找人更不容易，由於採梅只能靠人工，缺工人力不足是山區農民最大問題。

主辦人李奇軍表示，自家種植約6公頃的梅園，都採取自然農法的栽種管理方式，而梅子從早期的外銷市場到如今幾乎都是國內自產自銷。他說，梅子現階段不只面臨市場萎縮，導致種植面積逐年縮減，連在採梅的時間都出現缺工窘境。

農民指出，梅果熟了就沒辦法等，如果找不到工，乾脆就不採、讓梅樹自由落果，但消費者恐怕沒機會品嘗到好吃的梅子。

李清亮長期熱心公益，致力推動社區產業發展，為了推廣台東梅子產業，邀請農委會水保局台東分局、台東農改場等單位，舉辦「自討梅趣」活動，帶著孩子們認識梅子、自採青梅、製作Q梅。