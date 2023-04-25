PRIUS PHEV分旗艦、鉑金車型，建議售價分為129.5萬元、137.5萬元。

TOYOTA自1992年起即成立電動車部門。身為電動車領域的先驅，具有精熟的電池與電動車的開發技術。PRIUS PHEV全新設計的動力電池系統，電池容量達13.6kWh，並搭載高效率的動能回收系統，讓純電里程最長可達到97公里，日常、通勤均可享受純電車的駕駛樂趣。而充電更是相當容易，家用110V/220V插座均可充電，讓消費者無論在家中或停車場，都可以便利補充電能。

PRIUS PHEV複合式電動車搭載第五代Plug-in Hybrid System，消費者在長途駕駛時即可利用油電系統備援，不須為充電而耽擱旅程，也不須費心研究旅途中的充電站地點，為一台真正實現無里程焦慮的電動車。

全新第五代Plug-in Hybrid System升級2.0升的動力引擎，除了綜效馬力更提升到223ps，且零百加速更僅需6.7秒。此外，PRIUS PHEV搭載第二代TNGA底盤、並下移動力電池位置與乘坐臀點，實現低重心配置，來提升操控穩定性，車身結構上也透過設計優化，讓整體的抗扭性提升15%。

PRIUS PHEV標配Toyota Safety Sense 3.0 智動駕駛輔助系統，包含實用的ACC主動式車距維持動速系統(全速域/Stop & Go)、PCS預警式防護系統、LTA車道循跡輔助、RSA速限辨識輔助等系統外，更升級搭載8具SRS氣囊。新增了前座中央防碰撞SRS氣囊，可大幅減緩側撞時駕駛與前座乘員互相碰撞造成的傷害。PRIUS PHEV最高搭載40項主被動安全配備，全方位守護駕駛者與乘客安全。