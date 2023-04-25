國民黨立委王鴻薇24日指控合庫資產管理公司（AMC）董事長蔡見興任命兒子、家族親戚到合庫AMC與相關企業任職，甚至還放款數十億給前家族企業親友，變相掏空公司。她今(25日)又加碼三問，合庫AMC是不是指其他銀行AMC也有類似劃定即可申請的放水代墊辦法？是不是直接承認一擔任董事長就任用陳柏州等親信？有沒有每週都出差高雄並領取交通補助款與出差津貼？她並強調很多基層員工都站出來了，明天繼續揭露。

「合庫AMC出來說明！更多吹哨者來了，明天敬請期待～」王鴻薇表示，蔡見興身為董事長，把合庫AMC當成家族企業，任意修改內規，甚至不合理代墊。合庫AMC公司及蔡見興本人終於出面回應，然而回應的內容卻完全答非所問，更是避重就輕，「我有三點回應合庫AMC跟蔡見興！」

王鴻薇指出，第一、合庫AMC表示自己的《受理都市更新及危老重建墊付款項業務辦法》內部規範，都是參考承作量較大的同業作法。但要請問合庫AMC，所謂承作量較大的同業作法，具體是指哪家銀行，根據她向金管會的索資，公股銀行中有AMC子公司的，只有華南銀行、兆豐銀行、第一金銀行，其中華南銀行表示，他們完全沒有受理都市更新及危老重建墊付款項業務，從資料看，兆豐已撥款金額79億，第一金已撥款金額10.54億，所以合庫AMC是不是指兆豐銀行AMC也有類似劃定即可申請的放水代墊辦法，希望相關單位可以出來自清，也希望合庫AMC出來說清楚。

第二、蔡見興本人對於任用親信的解釋，說自己兒子很優秀進入合庫與自己無關，還直接跟記者承認陳柏州是他接任合庫AMC董事長時，所聘用的祕書，李宜芳是透過考試進入公司。也要請問蔡見興，是不是直接承認一擔任董事長就任用親信陳柏州？再多的解釋又要如何說明，不論是兒子蔡政達、外甥陳柏州以及李宜芳的父親李木欣，「通通都在現任董事長是你女兒蔡佳庭，你還是前任董事長的造福環境工程當董監事？」

王鴻薇直球問：第三、最後，我要請教蔡見興董事長，2018年開始，你有沒有每週都「出差」高雄，領取交通補助款與出差津貼？一路同行的「同仁」是誰？你最好準備好好說明。

王鴻薇最後正告蔡見興和金管會，財政部，不要想著混過去就沒事，合庫AMC很多基層員工都站出來了，「蔡見興的行狀我一定繼續揭露，明天敬請期待！」更要求合庫董事長林謙浩，必須出來說明，對於蔡見興這樣種種行狀，是要力挺到底，還是大義滅親？