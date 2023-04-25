高雄一名徐姓婦人因與媳婦感情不睦，有次媳婦欲帶孫女外出時，徐婦隨口提醒「外面冷不冷，要不要帶個外套」，媳婦疑似為激怒婆婆，竟無視外頭高溫，拿「羽絨外套」給女兒穿，熱到小孩哭不停，徐婦見狀情緒失控，當場對媳婦狂飆髒話，而媳婦也不甘示弱報警提告；法官依犯公然侮辱罪，判處徐婦罰金7000元，得易服勞役。

據判決書指出，徐婦和媳婦素有嫌隙，2021年5月22日下午3時許，2人在住處內因小孩穿著問題起爭執，徐婦竟於住處大門敞開且不特定人得以共見共聞之狀態，以「X你娘」、「操X掰」、「破X掰」、「X你祖母」等語辱罵媳婦，而媳婦也不甘示弱報警處理。

徐婦到案後否認犯行，辯稱自己是在自言自語，不是針對媳婦；而公公出庭時證稱，妻子會罵這些話是被媳婦激怒，這種事情平常很常發生，妻子壓力累積很久，但她以前情緒發洩從來沒有這樣罵過。

法官認為，徐婦辱罵媳婦時，住處的綠色內門與鏤空外鐵門均是打開的，而對面確實有住鄰居，是一層兩戶的設計，故若案發當時對面鄰居或不特定人或多數人位處住處門外之電梯間，仍可共見共聞，符合本罪「公然」之要件，因此依犯公然侮辱罪，判處徐婦罰金7000元，得易服勞役。