中央流行疫情指揮中心將在5月1日解編，指揮中心今（25）日16時召開臨時記者會進行說明。疾管署長莊人祥提到，雖然指揮中心解編，民眾仍可透過疾管署官網、疾管署臉書粉專「疾病管制署 - 1922防疫達人」、疾管署LINE「疾管家」、疾管署每周二例行疫情說明會、社交距離APP、1922防疫專線等6大管道獲得防疫資訊。

莊人祥說明，未來若疫情再起，目前防疫物資、藥品充裕；防疫應變機制部分，5月1日起將改由衛福部監視疫情，屆時會成立應變會報，執行相關應變措施，若需跨部會聯繫也會召開相關會議，指揮中心的諮詢專家小組會轉賢為衛福部的疫情防治工作小組繼續提供諮詢。

莊人祥提到，若住院、重症者增加，或是出現高威脅變異株，衛福部會啟動跨單位應變，若需要專人病房、集中檢疫所、防疫物資，衛福部也會展開相關行動；醫療量能部分，第一階段成立3%、約1850床的專責病房，以及國防部10個檢疫所共1500間，第二階段成立專責病房5%，約3070床，以及公部門相關住宿場所21處共2000間。

口罩部分，目前國內現有庫存為2.76億片，約可供每人10片，國內廠商生產量能為1天1200萬片，若有緊急需求，第一階段衛福部可釋出庫存供每人5至10片，第二階段可提高產能至每日3000萬片、進行緊急採購；快篩試劑部分，現有庫存約6079萬劑、可供每人3支左右，國內日產量為20萬劑，若有緊急需求，第一階段可釋出庫存，第二階段可提高產能至每日65萬劑，必要時啟動專案進口，1個月可進口2500萬劑。

莊人祥提到，國內疫苗現有庫存為580萬劑各類疫苗，未來還有96萬劑Novavax疫苗合約、1500萬劑莫德納次世代疫苗合約，莫德納可讓65歲以上民眾接種2劑，剩餘的還可供其他年齡層民眾接種，莫德納疫苗下單後可在2至3周內到貨，到貨量最少200萬劑。

抗病毒藥物部分，瑞德西韋庫存95548劑、約可供使用265天，現有7萬劑、開口合約4萬劑，倍拉維庫存438988份、約可供使用510天，現有10萬劑、開口合約20萬人份，莫納皮拉韋庫存71212人份、約可使用285天，現有10萬劑、開口合約10萬人份，訂單交貨期約2個月，至少可供民眾使用9個月以上。