第一銀行及第一銀行文教基金會長期深耕ESG(環境、社會、公司治理)並關懷偏鄉醫療，為改善台灣「無醫鄉」的問題，今年持續擴大愛心版圖，攜手健保署捐贈嘉義縣東石鄉及番路鄉衛生所、台南市西港區成功國小、七股區三股國小及玉井區層林國小牙科診療設備，以及與台中牙醫師公會合作贊助台中市谷關牙醫巡迴醫療站設備，23日舉行嘉義縣捐贈儀式，由一銀總經理李嘉祥代表出席，並邀請副總統賴清德、衛生福利部部長薛瑞元及前衛生福利部部長陳時中共同見證。

健保署南區業務組表示，一銀文教基金會是首家與健保署合作的企業單位，更感謝一銀文教基金會的熱心公益及對偏鄉醫療的支持。嘉義縣東石鄉及番路鄉屬於嘉義縣次醫療區，均無牙醫診所執業，東石鄉居民僅依靠嘉義縣牙醫師公會每周至東石衛生所提供1至2次門診，番路衛生所同時為長照照管中心分站，由市區牙醫診所醫師提供65歲以上的嘉義縣長者假牙檢診服務，目前兩處牙科設備已使用多年不堪使用。一銀及一銀文教基金會為改善嘉義地區民眾的醫療品質，便採購所需牙科設備，為居民提供完善的服務。

台南市西港區、七股區及玉井區等人口合計約6萬人，僅7位牙醫師提供牙醫診療服務，且3所偏鄉小學目前僅以躺椅或簡易摺疊診療椅看診；台中谷關地區距離市區達70公里，由台中牙醫師公會設立牙醫醫療站為當地居民巡迴醫療，多項儀器已使用超過30年恐造成醫療安全問題。一銀及一銀文教基金會今年將持續解決無醫鄉問題，協助台南市偏鄉小學及台中市谷關牙醫巡迴醫療站設備汰換與提升，提供更高品質的醫療服務。

一銀及一銀文教基金會為解決山區及偏鄉醫療資源不足問題，自2021年起，便著手規劃改善無醫鄉的措施，目前已攜手羅東聖母醫院共同建置澳花醫療復健中心、協助臺大醫院金山分院建置中繼病房、協助花蓮縣牙醫師公會提升瑞穗醫療站牙科設備等，未來也將秉持「就在你左右」的經營理念，善用企業資源，投入各項社會公益、關懷大眾，期望拋磚引玉，讓更多企業與大眾能伸出援手齊心送暖，以具體行動回饋社會。