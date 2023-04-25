《假面女王》集結吳允兒（左起）、申恩廷、金宣兒、裕善4位霸氣的韓國歐膩（姊姊）共同主演。（愛奇藝國際站提供）

韓劇《假面女王》跟上近來火熱的復仇劇風潮，金宣兒、吳允兒、裕善、申恩廷4人隨著劇情展開，一步步揭露隱藏在面具底下的各種慾望以及不為人知的秘密，她們笑稱，雖然在劇中彼此總是針鋒相對，但是戲外她們有自己的聊天群組，一有空就開聊，無話不說，訊息通知幾乎24小時響個不停，讓金宣兒直喊「想給這個劇組100分，實在太幸福了。」

首集中，好閨蜜都在怡（金宣兒飾）、高宥娜（吳允兒飾）、尹海美（裕善飾），為了慶祝朱裕靜（申恩廷飾）即將結婚，一起出席派對，席間在怡發現宥娜和裕靜未婚夫有不正常關係，於是找她對質，海美因毒癮發作，跑到廁所躲藏，意外聽見兩人對話，4人表面強裝鎮靜實則各懷心事，度過不平靜的一晚，隔天，裕靜的未婚夫竟被發現陳屍飯店房間，最後警方根據其他3人的證詞，將宥娜視為殺人兇手。

而案發當晚，在飯店房間內遭面具男下藥侵犯的在怡，10年後成為專門處理性侵案件以及替弱勢族群發聲的知名人權律師，她為了復仇計畫，不惜幫通州市長收拾各種殘局，好確保自己能接棒掌權。另一方面，背上殺人罪名的高宥娜，為揭開昔日閨蜜的真面目，決定展開攻勢，全劇狗血情節不斷、人物關係錯綜複雜，令人好奇接下來的發展。

金宣兒繼《The Empire：法之帝國》後，再度飾演律政女強人，她在記者會上表示，這次劇中登場角色的善惡，會隨著每位觀眾看劇的角度不同而有所改變，這是最有趣的地方，「過往很少有以女性為主軸的戲劇作品，因此《假面女王》顯得格外珍貴，不過女性不僅能復仇、展現慾望，也能演好其他很多類型的作品，希望之後能有更多以女性為主軸的作品出現。」

聽到導演姜浩中謙虛地表示，劇中有些細節應該可以處理得更好，可惜沒能做到，感覺很可惜時，金宣兒霸氣回：「我打100分，演員合作很有默契，比在其他拍攝現場都還要幸福。」為讓閨蜜演技更具說服力，金宣兒首次見到吳允兒、裕善、申恩廷時便主動提議相互之間別說敬語，跟金宣兒有許多衝突、對立場面的吳允兒笑說：「我一見到金宣兒前輩就連忙告白我是她的粉絲，一直以來看著她的作品學到了很多，我真的很喜歡她，這次能跟在姐身邊演戲，覺得好榮幸。」

裕善也很感謝金宣兒總是主動靠近她們，在拍攝空檔時約大家見面，凝聚劇組的向心力，金宣兒還開了聊天群組，拉劇中男演員李廷鎮、吳智昊、申智勛一起進群組聊天。申恩廷透露，大家一有空就聊個不停，訊息幾乎整天沒停過，吳允兒更吐槽表示，李廷鎮連三餐吃什麼都要拍照分享，希望他趕快找個女朋友，別老把三餐照發在群組裡。

吳智昊這次在《假面女王》中飾演餐廳老闆「崔江厚」，不僅是吳允兒前男友，還跟金宣兒有曖昧情，過去曾捲入可疑的事件，戲裡充滿謎團的他，戲外則是經常跟不上群組聊天速度，他笑說：「我常一睡醒，群組裡就有上百條未讀訊息，偶爾會不知道他們在聊什麼，不過我還是都會一條不漏地看過。」

《假面女王》今（25日）起，每週二、三在iQIYI國際版、LINE TV、Hami Video、MyVideo播出。

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