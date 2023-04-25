台北市議會民政委員會今審查敬老卡點數累計使用相關議案。（截自台北市議會直播）

為了鼓勵長者走出家門，台北市65歲以上長者或年滿55歲原住民持敬老卡，可使用480點搭公車、捷運、公營場館等，點數當月沒用完即歸零，下月再度提供480點，台北市議員希望敬老卡當月未用完點數，能累積至下月使用，台北市社會局允諾研議，將估算設備及系統更替費用，並與新北市及基隆市討論可能性。

台北市議會民政委員會今審查敬老卡點數累計使用相關議案，台北市議員陳怡君表示，不少長者會使用敬老卡，卻因為時間不夠來不及用完，希望市府研議敬老卡以1年為期，當月未用完點數可累積合併至下月使用，不要苛刻長輩。

台北市議員林延鳳則表示，很多長輩認為敬老卡使用範圍不夠廣，使用意願低，以致點數沒用完，希望以3個月或半年為期累計點數，否則下月點數歸零，對長輩不公平。

社會局長姚淑文表示，當初基於《老人福利法》設計敬老卡點數，希望長輩出門使用交通設施及文化場館，新北市及基隆市也是同樣設計，而台北市長者每月平均使用約200點數，約5％長者會用完，其實每月480點夠用，點數未用完歸零也能刺激長者多利用。

姚淑文表示，如點數累計使用，捷運、公車等各項刷卡系統、設備皆須更換，費用相當高，若新北市及基隆市不願跟進，設備無法同步改變。

此外，她指出，社會局每年依敬老卡使用程度編列預算，也就是用多少編多少，以55萬長者乘以480點再乘12個月，很可能每年須編列32億元預算，使得社會局每年花費100億元在老人社會福利，已占社會局預算一半。

台北市議員李傅中武批評，照顧長者是社會局的責任，不該計較老人社會福利預算比例，照顧好老人可以減少許多社會成本，社會局應思考得更遠。

陳怡君則酸社會局不該當會計師，其實系統、設備換一次一勞永逸，應站在長輩立場處理敬老卡點數。

姚淑文表示，敬老卡用意在於鼓勵長者多利用交通及文化場館，會持續擴大使用範圍，也會與新北市及基隆市研議點數累計使用，照顧長者。