蔡英文總統今偕同副總統賴清德，在總統府贈勳暨國宴宴請瓜國總統賈麥岱；總統為賈麥岱配掛「采玉大勳章」；賈麥岱說，這些年來，親眼目睹雙邊關係充滿活力與行動力，沒有花俏的外交辭令，而是積極、穩健、長久的外交互動，以及廣泛的合作交流。

贈勳後，蔡英文致詞表示，記得幾週前，她再次走進瓜地馬拉國立文化宮，在2017年同樣訪問的場地，接受賈麥岱總統頒贈勳章，覺得非常感動。今天賈麥岱總統再次來到總統府，相信也會感到很熟悉，勾起許多回憶。

總統說，剛剛她代表中華民國臺灣人民，頒贈賈麥岱總統，我對外國元首最高榮譽的「采玉大勳章」，來彰顯賈麥岱總統對兩國邦誼的貢獻，以及表達我們最深的感謝。

總統指出，過去幾年來，在賈麥岱總統的支持之下，臺灣和瓜地馬拉一起走過疫情的挑戰，也在經貿、公衛醫療及文化教育等各領域持續深化合作，為兩國人民創造更多的福祉。

總統表示，賈麥岱總統對臺灣的友誼，讓臺灣人民非常感動。這個月初，在她訪問瓜地馬拉的最後一個行程上，賈麥岱總統說，「我們像是帶走『瓜地馬拉人民一部分的心』」；這一次，她也希望賈麥岱總統和所有訪團朋友，這幾天能夠感受到臺灣溫暖的風土人情，大家都能把一部分的心留在臺灣。

總統再次歡迎瓜地馬拉好朋友們來到臺灣，並祝福賈麥岱總統政躬康泰，兩國國運昌隆、邦誼歷久彌新。

隨後，賈麥岱總統致詞時表示，他記得上一次來訪臺灣是4年前，當時他是以總統當選人的身分，與臺灣開啟雙邊友誼的新頁，此一嶄新階段就是奠定在臺瓜兩國長達90年密切、友好，以及相互合作的邦交基礎之上。

賈麥岱指出，臺瓜邦誼建立於彼此相互尊重、扶持、捍衛國家主權、追求民主等信仰之上，同時也是為了讓政府施政能更加貼近兩國人民的福祉與需要。今天他再度回到臺灣，這份貼近臺灣的心情不變，更要重申瓜地馬拉與中華民國臺灣休戚與共的明確信息，並且支持中華民國主權，以及領土完整的承諾。

他說，蔡總統也曾兩次赴瓜地馬拉進行國是訪問，展現對瓜地馬拉的的情誼。他很榮幸這次能夠親自接待蔡總統，並主持兩國政府雙邊的工作對話。

賈麥岱表示，臺瓜兩國在經貿交流方面也持續穩健成長，同時有越來越多雙邊學術合作，投入有利社會經濟發展與創造工作就業機會，以促進瓜國的國家發展。他期盼，足以為世界典範的兄弟之邦－臺灣，在經濟、社會，以及科技創新成就方面也能不斷茁壯，並且更加繁榮。

賈麥岱說，今天能夠獲得蔡總統頒贈「采玉大勳章」，他深感光榮，而這份榮耀象徵兩國團結齊心的邦誼，歷久彌堅，堅不可破，更不容交易。「自由主權、民主的臺灣、萬歲！」