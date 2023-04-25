國寶老雕塑師朱銘，竟然在自家尋短離世，消息傳出，震撼全國上下。

「怎麼會這樣呢？朱銘大師位於新北萬里的美術館是我們全家常去遊覽的地方，他老人家怎麼捨得離我們而去？」不少欣賞朱銘大師作品的朋友們聽到這一消息後都不勝唏噓，感嘆病魔弄人。

朱銘大師是在22日晚間，驚傳被妻子發現在家身亡，疑似因久病厭世尋短，享壽85歲；檢方相驗後認定現場無外力介入，排除他殺可能，家屬對死因無意見，遺體發還處理後事。朱銘過去把畢生最大的力氣放在打造一座美術館，跟時間、天候、法規、資金、人事等等和創作本身不必相關的瑣事周旋，整座美術館的設計、建造最終共耗費12年，朱銘美術館成功於1999年開館。前往美術館參觀的人們總會在入口處看到，當時達成目標的朱銘，寫下一紙親筆信，內容如下：

圓夢

成立美術館，是為了呈現藝術發展的過程；成立基金會是要讓美術館能永垂萬世。也是為了作品建設一個好歸宿，錢本是社會的，回歸社會叫圓滿。

朱銘大師的崇高理想及追求藝術努力不懈的精神令人佩服與敬重。問題是，現年85歲的朱銘爲何會選擇厭世離我們而去呢？這就要談到目前社會上普遍存在的「老年人因久病而出現的憂鬱情形」了。

北榮老年精神科主任蔡佳芬表示，一般可從家裡年齡在70歲以上（也有超前老化的約在65歲左右）的老人家的語言、行為、睡眠和胃口四大方向去觀察他（她）們是否有憂鬱的傾向，如果嚴重就建議帶老人家就醫、介入治療。

根據董氏基金會2016年的調查報告顯示，國人71至80歲老年人，有明顯憂鬱情緒需專業協助占12.4%，包括活越久對生活健康沒信心、環境不佳等，越顯憂鬱。也就是依目前的狀况，台灣的70歲以上老人家，十個人當中就至少有1個已有「憂鬱情緒」。而這些潛在的憂鬱老人隨時都有可能因「想不開」而尋短的狀況出現，像朱銘大師就是如此。

蔡佳芬表示，一般老年人憂鬱症狀可能比較沒那麼外顯，但家人可從老人家的四大方向去觀察了解：

一、語言：如果常常說出「再活也沒有多久了」等負面、消極的話語，或是甚至出現尋死的想法，就必須注意。

二、行為：有些老年人不願意說出自的想法，則可從行為觀察。當想法低落，行為也會跟著低落，因此可以觀察，若過去常常出門變得不愛出門，或在家時常常將窗簾拉上，不願接觸外面世界；變得不愛社交，行為退縮，也可能是憂鬱的前兆。

三、睡眠：出現失眠或是整天在睡等兩種極端情形，有可能出現憂鬱症狀。

四、胃口：老人家食欲下降且愈來愈瘦，應該特別留意。

蔡佳芬說，語言和行為表示是憂鬱症狀的核心情緒，但不易察覺，睡眠和胃口是生理兩大觀察面向，也值得留意。老人家出現憂鬱症狀，可以先移除身邊的危險物品，避免一轉眼不在身邊時就發生憾事。另外，也要帶老人家就醫，尋求專業協助。

「很多老人家是從其他科轉介來的」，蔡佳芬說，如果老人家不願意就醫，可以趁老人家慢性病回診時，先向主治的內、外科醫師說明，由醫師先開立輕微的抗憂鬱藥劑，再試圖規勸就醫。

蔡佳芬提醒，輕生防治守門的「一問二應三轉介」是非常重要且有用的步驟。一開始可以有技巧的詢問發現警訊，一但發現警訊就算非專業人員，只要能夠陪伴、傾聽，就是非常好的回應。發現問題超過可處理的程度範圍，找到適當資源轉介，就能降低輕生的可能性。

家裡有上了年紀老人家的家庭得注意了，千萬不要忽視「老人憂鬱症」的情形；尤其是老人家屬體弱多病者的狀況者，家人更應隨時關心提防才是防範之道。

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