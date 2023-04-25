該瑞士藥廠說，扣除掉Sandoz藥物部門(將在下半年分拆)，該公司全年核心營業利益的成長率，將為「較高個位數至較低雙位數之間」，高於此前預估的「中高的個位數」。

執行長Vas Narasimhan也指出，過去一年的成本刪減，也轉化到較高的獲利。

諾華也公布第一季財報，銷售增加3%，為129.5億美元，表現高於分析師共識預測的126億美元。

牛皮癬和關節炎藥物Cosentyx的營收在第一季表現也優於預期。

諾華說，Kesimpta藥(每個月一劑的多發性硬化症針劑)，以及抗乳癌藥物Kisqali，對銷售的成長也有一定幫助。Kisqali藥在上個月被證明為能有效降低早期確診婦女的復發風險。

諾華一直在努力提高治療前列腺癌藥Pluvicto的產量；它在本月宣佈，在新澤西州Millburn市新建一家製藥廠的申請獲得批准。

執行長一直感受到投資人對於藥物開發在短期內取得成果的壓力，現在則如願取得成果。Narasimhan也指出，公司的分拆將維持在2023年下半進行。

諾華周二股價暫時上揚2.2%。