受到傳統淡季及客戶清庫存影響，新日興第1季合併營收為18.8億元，年減37.2%，營業毛利為2.97億元，年減43.59%，合併毛利率為15.83%，年減1.8個百分點，營業淨利為1.37億元，年減57.2%，營業淨利率為7.29%，稅後盈餘為1.25億元，年減61.76%，每股盈餘為0.67元。

今天董事會亦決議每股配息6元，包括盈餘配息3元及資本公積配息3元。

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