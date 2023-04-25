據香港《星島日報》引述彭博社報導，德國總理蕭茲 (Olaf Scholz) 邀請中國總理李強6月20日在柏林舉行會談，以緩和歐洲與中國之間的緊張局勢。如果成行，這或將是李強擔任總理後首次出訪。據知情人士透露，蕭茲的目標是讓北京成為應對和平和氣候變化等挑戰的主要合作夥伴，同時為台灣現狀的任何變化設定紅線。

報導稱，德國仍在為過度依賴俄羅斯天然氣的後果而苦苦掙扎，儘管德國在某些方面將北京視為對手，但蕭茲反對與中國脫鉤，中國是重要的貿易夥伴和德國出口的重要目的地。

上個月歐盟領導人在布魯塞爾舉行會議後，當被問及歐盟對中國的立場時，蕭茲說：「我們反對脫鉤，我們支持去風險化。」

「世界各地的公司都試圖從俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭中得出正確的結論：他們需要確保供應鏈、銷售市場和直接投資的安全，這樣他們才能度過困難時期」，蕭茲補充說，「這正在發生，我認為這將決定未來一兩年。」

因會議尚未正式宣布，要求匿名的知情人士說，德中兩國政府幾個月來一直在籌畫雙邊會議。