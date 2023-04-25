日本自民黨青年局將在5月3日至7日組團訪問台灣，訪賓在台期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，拜會行政院長陳建仁、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、台灣日本關係協會會長蘇嘉全等。另外，一行也將參訪台北市、新北市及高雄市，並與三三會青年部、救國團進行交流。

外交部指出，由青年局局長鈴木憲和眾議員擔任團長，成員包括眾議員藤原崇、參議員佐藤啓、眾議員中曽根康隆、眾議員西野太亮、眾議員山口晋、日本青年會議所會長麻生將豊及幹部共12人，外交部對於訪團一行來訪，表達誠摯歡迎。

外交部表示，鈴木眾曾擔任外務大臣政務官，去（111）年5月曾隨時任青年局長小倉將信眾議員訪台，對我國友好。自民黨青年局長期以來擔任日本對台交流的重要窗口，定期訪問台灣，與我國各界就台日關係、國際局勢等議題深入交換意見；歷任局長多擔任政府要職，例如現任首相岸田文雄、已故前首相安倍晉三及自民黨副總裁麻生太郎等人，均曾擔任自民黨青年局長。

外交部指出，台日交流頻繁，互動密切，彼此互為共享自由、民主、人權等普世價值的重要夥伴。此次自民黨青年局組團訪台，彰顯對我國堅定支持與重視，相信該團此行來訪，將有助進一步提升台日間的實質合作關係。