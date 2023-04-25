啟坤25日董事會通過2022年財報，合併營收約14.85億元，年增37.50％，稅後淨利2.8億元，每股稅後盈餘6.68元，年增336.60％，雙雙創下歷史新高紀錄，董事會並通過配發現金股息2元、股票股利3元，共5元。

啟坤表示，2022年全年合併營收和獲利，刷新歷史紀錄，主要在於公司自有品牌「KBS」效益顯現，歐美客戶訂單明顯增加，推升專業級自有品牌桿身出貨量，加上公司反映上游原料漲價，提高部分產品售價所致。

啟坤說，疫情期間高爾夫球運動人口明顯成長，對於客製化及輕量化球桿的需求明顯增加，隨客戶訂單需求持續成長，啟坤第三條產線，自去年第二季開始加入量產行列，使得2022年總出貨量創新高，達900萬支，其中，公司自有品牌「KBS」的專業級球桿佔全年出貨量6成以上，推升全年毛利率至53.43%，較2021年毛利率高出10.28個百分點。

展望2023年，啟坤表示，疫情後，高爾夫球運動人口增加，帶動高爾夫球桿需求成長的同時，國際品牌客戶仍持續控制調降庫存數量，啟坤掌握產品性價比與出貨量能兩大優勢，期望能持續提升自有品牌專業高爾夫桿身的市佔率，帶動公司整體營運逐步增溫。