58歲邱姓婦人日前突然變得疲倦消極，以為自己是身心方面出了狀況，故而至台北慈濟醫院身心醫學科門診，經醫師問診後發現邱女士出現步行不穩、視力模糊、嗅覺喪失等症狀，便安排核磁共振造影，檢查發現邱女士前顱底有一8公分的巨大腦瘤，遂轉診至神經外科李定洲醫師門診，李醫師予以腦瘤全切手術，成功摘除巨大腦膜瘤，1周後平安出院。

李定洲指出，腦膜瘤的發生率佔整體腦瘤的三分之一，尤其好發於30歲至50歲成人，其中以女性居多，男女比約1比2。腦膜共有3層，由外到內依序是硬腦膜、蜘蛛網膜及軟腦膜，腦膜瘤的成因主要來自蜘蛛網膜的帽狀細胞增生，常生長於大腦半球的圓凸部、蝶谷脊、矢狀竇旁等部位。

李定洲說，大多數腦膜瘤生長速度緩慢，其出現的症狀取決於其生長位置與速度，以邱女士為例，前顱底由額骨的框板、蝶谷體前部、蝶谷小翼和篩骨的篩板構成，容納大腦半球的額葉，額葉掌控人體的自主行為，如負責行走行為、視覺感知、長期記憶與情緒控制，一旦腦膜瘤生長於前顱底，便會造成額葉損傷，因而出現頭暈頭痛、噁心嘔吐、嗅覺喪失、視力減退、情緒變化等臨床表徵。

腦膜瘤的治療以腦瘤全切手術為準則，透過高速氣鋸打開適當大小的頭骨將腦膜瘤剝離後取出，但開顱手術仍會存在無法完整摘除的可能，因此可採用立體定位放射治療，藉由三度空間立體定位的方法將多個放射線射束集中於顱內病灶，以發揮定點、聚焦的治療效果，亦能避免周邊正常組織受到不必要的照射。

李定洲提醒，若是出現劇烈頭痛及神經功能異常時，務必及時就醫；同時也建議具有家族史或神經學症狀異常的40歲以上成人定期接受核磁共振造影或電腦斷層檢查，從而早期發現、早期治療。