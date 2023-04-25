改編自漫畫《灌籃高手》的日本動畫電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》不僅在台票房創下佳績，20日也在大陸上映，截至目前大陸票房累計突破4億人民幣(約17億新台幣)。豈料，該片傳出發生嚴重「盜錄」事件，更被陸媒們以「遭遇史上最嚴重屏攝（偷拍電影院螢幕）」形容，引發討論。

近期微博上出現一則「灌籃高手遭遇史上最嚴重屏攝」的話題，更衝上微博文娛熱搜榜的榜單，綜合陸媒報導，《灌籃高手》遭到許多人的屏攝，因此各社交平台上充斥著各式電影片段畫面，更有人以此剪輯成短影片，以此吸引網友觀看。

對此，更有一名大陸網友發文分享他的親眼所見，內容指出在他觀看的場次中，前排幾乎所有的男生都高舉手機，更甚之錄了半場、整場，不僅有侵權之虞，還影響其他觀影的民眾，讓不少人紛紛留言呼籲：「文明觀影。」

豈料，該則話題卻在陸網上引發兩極討論聲浪，支持者認為若是需要情懷，可以拍攝電影票根、場外立牌等方式，無須錄下電影內容。然而，有部分人士認為其太小題大作，指出：「反正情節大家都心知肚明，也不存在暴雷的可能性，拍下來發朋友圈(社群平台的一種)也還好吧」、「此舉反而幫電影宣傳」、「又不是盜攝，只是致敬青春而已。」

「盜錄」話題在陸網上掀起討論。(圖／翻攝自微博)

對此「屏攝」行為，《灌籃高手》官方微博日前便曬出倡議書，希望能倡導觀眾們一同抵制盜錄盜播行為，並感謝走進電影院觀眾的支持。然而，此舉似乎效果有限，大量的相關內容仍在社群上流傳，而有關於「盜攝、盜錄」的相關話題，也持續在陸網上掀起討論。