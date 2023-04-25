國民黨台中第五選區立委初選由老將沈智慧與青年世代黃健豪2搶1，台中市黨部下午召開協調會，但長達3個小時的會議，雙方都未退讓、仍堅持參選，且包括未來初選是採全民調或部分黨員、部分民調的方式都沒有共識，市黨部強調，將繼續協商，最慢5月初由委員會決定。

這場協調會從下午2點展開，持續進行到將近5點鐘，但協商仍沒有明確結果，除了雙方對要不要辦初選仍沒有聚焦外，都保留參加初選的空間，且對初選辦法也未達成共識，據了解，沈智慧、黃健豪只針對若要舉辦初選，則民調時間與民調公司有達成共識。

在會前，沈智慧就公開表示，她很期待世代交替，但世代交替必須以世代融合的方式，也就是「老幹要新枝」，若把老幹砍光光，剩下新葉子要怎麼過？老幹新枝的戰隊才有戰力，現在世代交替變成了世代矛盾、世代對立甚至世代的撕裂，不是國民黨要的。

沈智慧喊話黨中央說，國民黨應該要有機制，讓擔任6屆以上立委、表現好的老就進立法院當不分區，也可以輔選要出來的新的候選人，達到老幹新枝的合作；她在2024絕對不會缺席，但希望黨中央協調，未來初選民調不管採三七比或全民調，只要是黨的機制都尊重。

黃健豪則強調，希望以合作代替競爭，備戰但不求戰，如果需要初選會坦然接受；希望能採用全民調方式舉辦初選，因第五選區（北區、北屯區）是全國人口第三多的區域，黨員人數占選區結構的人數少，若以少數樣本占多數比例不見得能反映大選情況，全民調決定候選人較科學且能說服社會。

黃健豪說，新的世代面對光電綠能、勞保負債破11億及AI時代來臨等問題，世代問題不只是年紀，也牽涉新世代看世界、看社會的角度，更知道民意、了解未來會遇到的問題，若社會對國民黨年老的印象持續，將對國民黨永續發展相當不利。