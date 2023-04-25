華承妍創作並演唱新歌〈我想陪你〉，送給全天下的毛小孩。（ONELEADER提供）

華承妍推出暖心單曲〈我想陪你〉，也是「領養日」活動公益主題曲。（ONELEADER提供）

華承妍推出第二張全新創作EP《X樂園》，第二波主打暖心系單曲〈我想陪你〉，由她作詞譜曲主唱，她分享：「這是寫給生命裏所遇到的那些溫柔陪伴，也希望這份陪伴能像光一樣，從音樂照進這個冬天。〈我想陪你〉也成為「領養日」活動的公益主題曲。

華承妍本身領養了一狗三貓，她只要談起家中狗貓，臉上就會洋溢幸福笑容，還表示來台宣傳期必須和牠們分離，不能擼狗吸貓煞是難過，心裡時時牽掛的她，還請幫忙「托嬰」的家人、同事隨手拍照、傳照片給她一解相思，華承妍一拿到家中貓狗照，就天天發朋友圈秀寵物。

華承妍〈我想陪你〉的旋律，給人「柔軟的空氣輕輕托起自己，像是在雲朵上一樣」的飄飄感覺，她說，「很多時候，溫柔好像不需要實質性的幫助，只需要陪伴在身旁就够了。」又說：「如果陪伴是最快樂的告白，那這份努力就是最溫暖的祝福！」以歌聲唱出人與人之間的相遇陪伴，也是人類和毛孩子之間的約定。

特別的是，華承妍一展除了音樂之外的繪畫才能，整支MV除了她真人影像外，其餘均為華承妍親手繪製，在影像中，可以看到充滿童趣的彩色雲朵、稚嫩的小朋友以及她手創的「毛不羈」家族，都為整支MV增添了許多色彩，也讓這支堪稱手繪版的音樂錄影帶，成為華承妍實實在在的完全作品。

華承妍〈我想陪你〉亦成為「領養日」活動的公益主題曲，在MV中也出現此公益活動的珍貴畫面，一直很喜歡小動物的華承妍，本身參與了許多關愛流浪動物的公益活動，更高興這首歌可以成為浪浪活動的主題曲，「開心能為關愛流浪動物和『領養代替購買』的理念做出一份貢獻。」

華承妍出身於日本早稻田大學，在學期間因參加歌唱比賽奪冠，而被日本音樂教父小室哲哉相中，培養為女團出道，但私底下，看似新新人類的華承妍卻有一顆最柔軟的心，給予彼此最多陪伴的，就是她收養的小狗奧利奧 Oreo和小橘貓nyanko。她這次來台Longstay，還會自己騎ubike去河濱公園看人遛狗，而近期她發現住家附近有一個公園，一到夜晚就齊聚附近很多狗主人帶狗狗去散步，為了一解思念家中毛小孩之情，她若收工還來得及，就會衝去小公園撸狗，至今收穫不少鄰居狗的友情，但她還是最想念自家的毛小孩，她說：「只要一打開家中鏡頭app，對著我家Oreo呼喊，牠認得我的聲音，立馬就會衝過來，朝著鏡頭就叫又跳，真是可愛極了！」