衡量牛棚待命電力的「備轉容量率」標準改制快了！台電代董事長曾文生今出席環境月記者會表示，現行備轉率10％以上為供電充裕，但隨著用電負載上升，餘裕度會變的太多，擬改成留「兩大一中」機組，約280萬瓩容量就夠，已交給新成立的電力可靠度辦公室討論。台電表示，這案子已經討論過幾次，今年上路有機會。

如果以夏季用電量高峰在4000萬瓩來說，每天只留280萬瓩機組，等於現在備轉容量的7％。如果備轉容量率燈號跟著調整，那就是以後只要7％就為充裕綠燈，比現在10％標準少3％。

3年前台電就已經提出「備轉容量率」改制想法，打算從「百分比」改為「容量」。目前備轉容量率10％以上為綠燈，代表當日「供電充裕」，但隨著用電負載成長，夏季已超過4000萬瓩，同樣10％備轉容量率，要準備的牛棚機組比3000萬瓩來的多。

因這個調整容易引發是否電力不足疑慮，官方之前未明確表態，但是「電力可靠與韌性推動管理辦公室」今年已掛牌，情勢有所不同。曾文生今天說，過去是用整個系統的10％來做一個規範，但是去年負載已經突破4000萬瓩，母數變的很大，相對應來講如果仍用「百分比」來算，可能餘裕度就會更多。

他指出，每日留下「兩大一中」機組，大概250萬、280萬瓩的備轉容量，其實是足夠的。但台電受電業規範，不是自己能決定。現在因「電力可靠與韌性推動管理辦公室」成立，希望把電力系統需要準備多少備轉容量，透過辦公室的專家來討論。

曾文生說，畢竟備轉容量也是一個有成本的東西，怎麼樣調節到一個最有效率 ，又能夠維持系統有效運轉，是要追求的功課。

台電表示，目前此案已經送到電力可靠辦公室討論，如果同意，就會送給能源局的「電力可靠度委員會」審查，通過就可推行，今年要上路是有機會的。

相對應的，現行備轉容量率「綠黃橙紅黑」五燈號，勢必要調整，例如10％綠燈改為280萬瓩就是綠燈，以及五燈是維持，還是改為四燈就夠，台電說這些可靠辦公室會一併討論。