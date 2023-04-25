科學家在墨西哥沿岸發現全球第二深藍洞「Taam Ja’」。

科學家近日宣布，在墨西哥外海發現巨大藍洞（blue hole），面積達14.7萬平方英尺，深達900英尺（約274公尺），是全球第二深藍洞，換算下來，相當於3座自由女神像高。外媒指出，發現藍洞有助於科學家一窺地球歷史及外星上的可能生物。

綜合科學新聞網站「生活科學」（Live Science）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，墨西哥公立科學研究中心「El Colegio de la Frontera Sur」團隊2021年在墨西哥尤加丹半島（Yucatan Peninsula）沿岸海底發現神秘的巨大藍洞，自此展開探勘，直到2月底才在國際知名期刊《海洋科學前沿》（Frontiers In Marine Science）公布研究成果。

研究發現，這座藍洞面積達14.7萬平方英尺，深達900英尺，是全球第二大藍洞，若換算深度，相當於3座紐約自由女神像，科學家將這座藍洞命名為「Taam Ja’」，在馬雅文裡意旨「深水」。目前全球最深的藍洞是位在南海的龍洞（Dragon Hole），深度超過980英尺（約300公尺）。

藍洞相當於海底的「天坑」，當海水遇上石灰岩時形成。石灰岩有許多細縫，水能夠輕易滲透岩石，讓水中的化學物質與石灰岩交互作用，漸漸侵蝕岩層。報導指出，地球上的多數藍洞可能是在冰河時期形成的，沿海地區反覆發生洪水及退潮，形成坑洞，當11000年前最後一次冰河時期結束、海平面上升，海水淹過這些坑洞，成為藍洞。

藍洞的含氧量相當低，陽光也只照射到表層，不過裡頭仍充滿能適應低氧環境的生物，研究團隊指出，藍洞或許能讓我們一窺千年前的地球生活樣貌，由於缺乏陽光及氧氣，化石正好能受到良好保存，有助於科學家辨識已滅絕生物。

藍洞或許也能幫助我們一窺外星生命，例如2012年一組科學家在巴哈馬一處沒有生物居住的藍洞發現細菌，這類研究成果為科學家提供線索，能一窺太陽系其他星球的極端條件下可能存在哪種生命形態。

文章來源：Surprise discovery of world's 2nd deepest blue hole could provide window into Earth's history
文章來源：Would YOU take the plunge? World's second largest blue hole is discovered off the coast of Mexico measuring 900 feet deep
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