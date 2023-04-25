科學家在墨西哥沿岸發現全球第二深藍洞「Taam Ja’」。

科學家近日宣布，在墨西哥外海發現巨大藍洞（blue hole），面積達14.7萬平方英尺，深達900英尺（約274公尺），是全球第二深藍洞，換算下來，相當於3座自由女神像高。外媒指出，發現藍洞有助於科學家一窺地球歷史及外星上的可能生物。

綜合科學新聞網站「生活科學」（Live Science）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，墨西哥公立科學研究中心「El Colegio de la Frontera Sur」團隊2021年在墨西哥尤加丹半島（Yucatan Peninsula）沿岸海底發現神秘的巨大藍洞，自此展開探勘，直到2月底才在國際知名期刊《海洋科學前沿》（Frontiers In Marine Science）公布研究成果。

Massive blue hole discovered off coast of Mexico: Window into new lifeforms? https://t.co/zxOTe4R4ow pic.twitter.com/T0oWI5hOhE — New York Post (@nypost) April 24, 2023

研究發現，這座藍洞面積達14.7萬平方英尺，深達900英尺，是全球第二大藍洞，若換算深度，相當於3座紐約自由女神像，科學家將這座藍洞命名為「Taam Ja’」，在馬雅文裡意旨「深水」。目前全球最深的藍洞是位在南海的龍洞（Dragon Hole），深度超過980英尺（約300公尺）。

World's second largest blue hole is discovered off the coast of Mexico measuring 900 feet deep https://t.co/wpgrxpH7Gh pic.twitter.com/wPCkEJrPXz — Daily Mail US (@DailyMail) April 24, 2023

藍洞相當於海底的「天坑」，當海水遇上石灰岩時形成。石灰岩有許多細縫，水能夠輕易滲透岩石，讓水中的化學物質與石灰岩交互作用，漸漸侵蝕岩層。報導指出，地球上的多數藍洞可能是在冰河時期形成的，沿海地區反覆發生洪水及退潮，形成坑洞，當11000年前最後一次冰河時期結束、海平面上升，海水淹過這些坑洞，成為藍洞。

藍洞的含氧量相當低，陽光也只照射到表層，不過裡頭仍充滿能適應低氧環境的生物，研究團隊指出，藍洞或許能讓我們一窺千年前的地球生活樣貌，由於缺乏陽光及氧氣，化石正好能受到良好保存，有助於科學家辨識已滅絕生物。

藍洞或許也能幫助我們一窺外星生命，例如2012年一組科學家在巴哈馬一處沒有生物居住的藍洞發現細菌，這類研究成果為科學家提供線索，能一窺太陽系其他星球的極端條件下可能存在哪種生命形態。