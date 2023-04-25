交通部公路總局表示，最近有民眾收到簡訊網址｢t.ly/mvdis.gov.tw｣，連結疑似監理服務網，通知民眾有交通罰款逾期未繳，經查證該簡訊實際所載網址為「https://iyantai.net/」，並非以｢gov.tw｣結尾，不屬於政府機關網址是假訊息，民眾若有收到這類詐騙簡訊，務請不要點選，以免荷包失血。

公路總局澄清，監理服務網正確網址為｢https://iwww.mvdis.gov.tw/｣，請勿點擊來源不明的簡訊或連結，以免上當受騙。