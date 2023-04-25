蔡英文總統今偕同副總統賴清德，與瓜地馬拉國總統賈麥岱雙邊會晤。蔡總統提到，這陣子面對中國軍演，感謝瓜地馬拉給予臺灣最堅定的支持；賈麥岱也不忘感謝賴清德，不僅展現政治領袖的風範，更致力推動吸引外商投資、強化經濟等工作，與他在2020年1月就任以來優先的執政目標完全契合。

賈麥岱致詞時表示，瓜地馬拉是臺灣在中美洲堅不可破的友邦，過去如此、現在亦然，未來也不會改變。瓜國支持臺灣領土完整，以及對臺灣邦誼的承諾不變。每次瓜地馬拉歷經重大課題的時刻，臺灣都不離不棄，同樣地，瓜地馬拉也始終與臺灣同在，像這樣互惠的友誼，才是友誼的真諦。

總統致詞時表示，這個月初，她到瓜地馬拉訪問，賈麥岱總統熱情地接待訪團，告訴她說「瓜地馬拉是你們的家」。這份溫暖，她一直都放在心裡。她也要感謝賈麥岱總統對臺灣強勁的支持。「臺灣一樣也是各位的家」。

她指出，臺灣和瓜地馬拉是彼此堅實的夥伴。促進兩國經貿發展，也是共同的願望。瓜地馬拉是臺灣第四大咖啡供應國，也與瓜地馬拉政府一起在臺灣舉辦咖啡文化月，明天，她和賈麥岱總統也會一起參加今年的宣傳活動。

她說，賈麥岱總統曾說過「無論晴雨，始終同在」，她期待，臺灣和瓜地馬拉能繼續相互扶持，為兩國人民創造更多合作成果。也希望賈麥岱總統這次來訪，能帶著「不只一箱」 的情感和好消息回到瓜地馬拉。

賈麥岱指出，此行盼回饋臺灣對瓜地馬拉的幫助，並持續寫下雙邊互惠的歷史性時刻。2019年10月，他以總統當選人身分來臺灣訪問時，就已決定要鞏固雙邊合作，建立策略聯盟，強化雙邊邦交關係。

賈麥岱表示，瓜地馬拉與中華民國自1934年以來，建立了堅實的外交關係，更於1960年11月互設大使館，奠定了非常友好、如兄弟般的合作關係。他要對臺灣說聲「謝謝」，非常感謝臺灣提供瓜地馬拉各項技術合作，還有獎學金以及優利貸款等計畫。

賈麥岱談及，瓜國正透過現代化的政府，致力強化民主，鞏固國家機構，但仍面臨許多嚴峻挑戰，有待一一克服。然而，全球疫情對瓜國政府推動各項改革工作，並未造成任何阻礙，因為瓜地馬拉永不停滯。

賈麥岱認為，中華民國臺灣在經濟與社會各項亮眼成績，已向國際社會證明，一個國家的發展程度取決於這個國家在合作、團結跟勤奮不懈的文化上。

他說，他也藉這個機會，特別感謝賴副總統一直以來對瓜地馬拉的友誼及無條件的支持。無論是在臺南市長或是行政院長任內，賴副總統不僅展現政治領袖的風範，更致力推動吸引外商投資、強化經濟等工作，與他在2020年1月就任以來優先的執政目標完全契合。

賈麥岱請蔡總統繼續向世界展現傑出執政成果，讓臺灣經濟與社會持續進步，堅持民主價值，成為世界各國學習的典範。他說，世界必須要維持且擴大對臺灣主權獨立自主的承認與支持，也要高舉一項信念，就是中華民國臺灣的國花與國旗，應該要在聯合國閃耀，擁有完整的代表權及會籍。

賈麥岱表示，如今，世界更需要臺灣站上國際舞台，因為臺灣是國家發展與進步的典範，是國際正義及尊嚴的表率，是勇氣與力量的榜樣。我們需要臺灣，瓜地馬拉人民將會一直與臺灣同在。