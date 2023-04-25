策略一：建立明確的財務目標

廖學茂分享，許多人投資理財就像閉眼打牌，看到股市熱絡就一股腦投入，聽聞某種高報酬投資工具就盲目進場，到頭來很容易白忙一場，甚至認賠出場。因此，建立明確的財務目標是非常重要的。財務目標可以從短期、中期、長期目標來思考，短期可能是購買高單價物品犒賞自己、出國旅遊；中期像是結婚基金、購車基金、存購屋頭期款；長期目標則是存小孩的教育基金、自己的退休金等。舉例來說，上有父母、下有子女的三明治族的長期目標是累積退休金，除了透過長期成長趨勢、波動較低的投資商品穩健使資產增值，也應配置部分資產於保險中，透過利率變動型壽險或是投資型保險，在累積資產的中壯年期間，也能兼顧壽險保障，這是其他工具無法取代的功能。

策略二：多元資產配置以分散風險

「雞蛋不要放在同一個籃子裡」這道理人人都懂，但實際上做到的卻是少數。多元資產配置是希望降低風險、減少來自單一風險的劇烈傷害。廖學茂表示，世界上並沒有最好或最正確的資產配置，只有最適合自己的。因為每個人的風險承受能力、資產多寡、財務目標都不相同，這就回到「建立明確的財務目標」後，才能選擇合適的工具來達成目的。一般而言，年輕人承受風險的能力較大，投入股票等高風險工具的比重可提高，而年長者則應選擇保險、債券等相對低風險的工具。投資一定有風險，但在眾多的工具當中，保險是相對穩定的，因為在購買連結投資商品的投資型保單前須填寫「風險告知書」評估要保人的風險屬性，確認是否與選擇的投資標的風險等級一致，透過此通知讓保戶再次審視自身投保目的及風險承擔能力，避免結果與期待不符的情形。

策略三：保持長期持有心態

要避免受短期市場波動影響，保持長期持有的心態也是重點。尤其是當目標是長期且金額較龐大的，更需要時間去累積及增值。保單是相對長期的工具，較不受國際地緣政治及投資市場雜音影響，加上各家保險公司受金管會保險局管理監督，保險商品及企業營運狀況都會被嚴格檢視，即便發生嚴重問題，也會有完備的接管制度，維護大眾權益。

富士達保經為提供最佳的保險規劃，定期邀請金融業界專家，開設「高階財稅專班」，專人專班進行財經專業培訓，守護每位客戶的資產。成立至今邁入第17年，富士達保經已累積良好的企業信譽，未來也將持續培育優秀人才，透過保險專業，為民眾美滿人生做最好的後援。