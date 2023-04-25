2023國際鐵人三項賽事「Challenge Taiwan」（簡稱CT）於4月20日至23日分別在台東活水湖及鐵花村聚落盛大舉辦，吸引國內外超過8,000名鐵人好手報名參賽，共同齊聚台東展現鐵人精神。富士達保經長年透過贊助支持運動賽事，今年富士達保經董事長廖學茂率隊集結近30位員工，組成8隊參加51.5標鐵接力賽，廖學茂更親自下場完成接力賽中40km的自行車部分。此外，富士達台中十三區部的成員，更奪下接力男子組冠軍及季軍的佳績，讓富士達鐵人們成為賽事一大焦點。

廖學茂表示，健康是人生的根本，擁有健康的身體才能無後顧之憂地打拼事業，享受人生。富士達已經連續三年贊助Challenge Taiwan鐵人三項賽事，今年與總公司員工組隊參加接力賽並負責自行車項目，因平時就有運動習慣，也參加過台大EMBA單車九天環島的長途挑戰，得以順利完賽。未來也希望有更多員工共同投入賽事，除了鍛鍊心智與力量，更是團隊精神的展現。

作為CT主要贊助商之一，為了讓選手們能夠享受比賽更安心，富士達保經於賽前抵達鐵花村「CT鐵人EXPO博覽會」活動現場，提供免費保險諮詢與規劃，也貼心準備趣味小遊戲及精美禮品與選手互動，舒緩賽前緊張心情，成為本次博覽會最受歡迎的贊助品牌。此外，在226km及113km賽事期間，富士達保經為了給予參賽選手最好的幫助，特別安排員工挺進台東活水湖賽場做選手的後援，認養「補給站」提供飲品、食物等物資，讓選手們在長時間比賽中，能夠快速補充能量，發揮出最佳實力。

富士達保經創立至今邁向第17年，除了用心為每個客戶做好保險規劃外，更鼓勵維持良好的生活與運動習慣，才能遠離疾病風險，做更好的自己。富士達期盼能夠透過企業影響力與行動力，集結更多人為提倡運動盡一份力，讓更多運動賽事能夠獲得更好的贊助及後援，使喜愛運動的人都能有更好的環境，展現實力，不留遺憾。