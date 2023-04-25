肥胖與多項疾病密切相關，因此是否真存在易瘦體質一直為人關注，一篇研究發現，人體下視丘的GPR75基因的特定變異，與較低的肥胖風險有關。醫師表示，基因調控肥胖的機轉是透過改變「攝食的行為」來影響體重，若持續採用高熱量飲食，就會導致肥胖，差別只在每個人胖的速度不同，也沒有「越吃越瘦」這種基因。

腎臟科醫師王介立在其臉書粉專引述一篇發表於2021年的《科學期刊（Science）的研究。該研究是透過全基因組關聯分析，發現了GPR75基因的特定變異，與較低的肥胖風險有關。

該研究團隊指出，下視丘是能量平衡的神經內分泌調節的關鍵中心，研究發現，GPR75中的蛋白質若遭截斷變異，會使得體重降低，肥胖機率大幅減少，研究人員運用基因技術操弄老鼠的GPR75，然後再餵食老鼠高油飲食，結果發現，此基因真的可以影響胖瘦，並伴隨更好的血糖控制與胰島素敏感性。

針對是否真有易瘦體質，王介立表示，基因本來就可以決定體型，但基因調控肥胖的機轉是透過改變「攝食的行為」來影響體重。

他說明，所謂的易瘦體質，就是基因決定食慾及食量，造成「比較愛吃」或是「比較不愛吃」的體質，因此運用基因技術去操弄老鼠的GPR75，然後再餵食老鼠高油飲食，結果發現，GPR75基因確實可以影響胖瘦，但是，所有的老鼠都是變胖，差別只在胖的程度不同。

他表示，為了健康應該是避免肥胖，而非「怎麼吃都吃不胖」，也就是，持續高熱量飲食就會肥胖，差別只在每個人胖的速度不同；此外，也沒有「越吃越瘦」這種基因；最後，基因調控的方式是進食行為。