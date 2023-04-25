許多注重外表或身體健康的人，會選擇以節食、不吃晚餐的方法來減肥，但大陸營養師谷傳玲指出，長期不吃晚餐可能造成身體4大壞處，包含營養不良、女性經期紊亂、暴飲暴食，以及未來恢復正常晚餐後，體重可能會出現反彈的現象，最後不但沒有減肥成功，體重可能還變得更重了。

谷傳玲指出，長期不吃晚餐可能會導致4種問題，首先，如果早餐和晚餐的熱量不足、攝入食物種類不足、營養不全面，就可能造成「營養不良」的風險；其次，如果減肥期間節食，出現極低熱量飲食，身體為了自我保護，就會暫時關閉生殖系統功能，女性可能因此造成「月經紊亂」，甚至是出現閉經的狀況。

再者，對於一直在吃三餐的人，突然改變飲食習慣，一天只吃兩餐，很可能會導致「暴飲暴食」，更不利於減肥，連心情都會因此變得不美麗；最後，節食減肥並不是長久之計，就算真的靠不吃晚餐瘦下來了，未來如果恢復正常的三餐，體重也可能出現「反彈」的現象，讓之前的辛苦都白費了。

谷傳玲提醒，偶爾不吃晚餐其實是可行的，但要記得在下午為自己「加餐」，吃點堅果、牛奶、優酪乳或優格、燕麥、番茄、黃瓜等食物，以免身體的能量與營養出現虧空的狀況。