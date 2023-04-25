副總統賴清德23日批評國民黨的兩岸政策是「精神分裂」，引來藍營立委反批，賴清德從務實台獨工作到和平保台，精神分裂的是民進黨上下。對此，媒體人韋安24日在臉書發文強調，新北市長侯友宜國家認同從來沒有精神分裂過，幾十年來都用熱血和生命捍衛中華民國，反觀賴清德提「和平保台」，但又要「備戰才能止戰」，誰比較像精神分裂和顯得有點錯亂？直言侯友宜這次新加坡之行一回台，賴清德就讓人感覺有點慌了。

「到底誰精神分裂？侯賴PK，2300萬人來診斷，誰能帶來和平？」韋安表示，侯友宜這次新加坡之行一回台，賴清德就讓人感覺有點慌了，對侯友宜發動猛烈攻勢。賴清德在台醫大演講時，批評國民黨的國家認同像是精神分裂。作為國民黨的最強人選，侯友宜回應：我們的國家就叫中華民國，在台灣這塊土地不斷的成長跟茁壯。他強調，侯的國家認同，從來都沒有精神分裂過，幾十年來都是用熱血和生命「捍衛中華民國」。

韋安質疑，賴提「和平保台」，但又要「備戰才能止戰」，侯則主張「沒有安全沒有一切」，「和平護民主」，「台灣要盡最大的努力，避免衝突引發戰爭的風險」。侯、賴接連過招，從「國家認同」到如何「守護和平」，2300萬台灣人都成了「醫生」，來診斷侯、賴PK，誰比較像「精神分裂」和顯得有點「錯亂」？他直言，侯友宜越來越會被人民相信，能說到做到，成為2024「護國安民」的「和平代言人」。