從上超級市場學英語。（周麗蘭攝）

雲林縣有土庫國中、土庫國小、斗六國中、鎮東國小、古坑國中小、水林國中、水燦林國小等7校開辦雙語教育，下學年將新增東仁國中、虎尾國小2校。縣府25日舉辦5校觀摩教學，古坑國中小、土庫國小演示從美勞學英語，水燦林國小示範從踢足球聽講英語，水林國中則呈現藝術課的英語教學。

因應中央2030年雙語國家政策，雲林縣府2019年起促成古坑國中小轉型成為第一所雙語學校，三分之一課程以全英語上課，至今已有7校開辦，總計聘任97名外籍老師，縣府每年挹注雙語教育經費近3000萬元。

下學年雙語學校將新增東仁國中、虎尾國小2校，已實施雙語教育1年至2年的5所學校，25日由外師示範教學，讓新成員的學校觀摩在課程中實現雙語教學並不難。

教育處長邱孝文指出，藝術、體育、生活課程是非主科領域，從這3個領域開始融合英語可以讓孩子更輕鬆學習，學習成效更顯著，也能突破英語學習上的障礙。

邱孝文說，外籍英語教師全縣已達97人，明年新增2校加入行列，外師將增到114人，外師與中師搭配，讓小朋友不知不覺熟悉英語，目標是在縣內6個行政區都有一組國中小實施雙語。

邱孝文說，無法開辦雙語教學的小校，縣府也執行外師到校全天英語教學的方案，讓所有孩子們都能體驗英文的生活、多元、趣味。

主辦成果發表會的土庫國小校長關勝周表示，土庫國小推動雙語教育1年，營造友善英語使用環境，確實幫助孩子較能輕鬆自在開口說英文。

雲林縣府委請美國英美文學博士畢業、政治大學外語學院院長退休的陳超明教授協助。

陳超明認為，語言學習和智力沒什麼關係，英文應該當成「能力」而不是知識來教，在短時間內學會，一輩子都不會忘記。