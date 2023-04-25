「企鵝妹」徒步環台遭跟蹤4小時，警逮噁男遭罵三字經。

「企鵝妹」徒步環台遭跟蹤4小時，警逮噁男遭罵三字經。

曾到台灣念書的南韓實況主正妹柳允進，綽號「企鵝妹」（英文名Jinny），於23日表示要「台灣徒步環島」並連續直播，25日企鵝妹早先表示還有600公里要走，但沒想到走到福隆附近時，有一可疑男子持續尾隨4小時，因而報警協助。沒想到警方到場後，尾隨的陳男不願配合調查還用三字經辱罵員警，警方依據跟騷法開立「書面告誡」，並依公然侮辱與妨礙公務罪移送法辦。

受理報案的瑞芳分局福隆所表示，於25日下午2時許，收到民眾報案在台2線108公里處持續被陌生男子跟蹤，警方到場處理時，發現報案女子竟然就是日前宣布要徒步環台直播的南韓知名Twitch網紅「企鵝妹」。

企鵝妹表示，其在進行「徒步環台灣」挑戰直播時，從宜蘭大里出發，就遭到一名陌生男子持續尾隨，只要她停下來，該男就停下來，她一走該男就跟著走，全程完全無互動，整整跟了4小時，令她感覺不舒服而報警。

瑞芳分局將該男子攔下後，查明該男為32歲的陳男，無前科，但臉戴面紗形跡可疑，並經企鵝妹指認。然而陳男在員警查證過程中不願配合，還辱罵員警三字經，便將男子移送派出所偵辦。

瑞芳分局處理後表示，由於企鵝妹本人並未對陳男提出告訴，因此依據「跟騷法」當面告誡陳男，並製發書面告誡1紙，而針對陳男不願配合還辱罵員警部分，將依公然侮辱罪及妨害公務罪移送法辦。

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