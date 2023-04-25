屏東車城鄉23日發生2名女遊客在竹社社區騎乘沙灘車、結果摔落2米深溝的意外，2女獲救時雖多處擦挫傷、幸意識清楚；對此，屏縣府25日強調，「沙灘車管理指引」草案研擬中，換言之，目前沙灘車經營尚未合法化，呼籲遊客切勿被廣告吸引、聽信後被誤導嘗試。

屏縣府指出，該意外點出沙灘車欠缺管理，並造成環境、噪音、空汙、遊客安全、破壞地形地貌等諸多問題，還可能破壞防風林和岸際生態，因此在沙灘車尚未完成法制化程序前，請遊客切勿輕易嘗試體驗沙灘車遊程，以確保自身及他人安全。

縣府交旅處表示，基於遊客安全考量，現況沙灘車在機具合法、駕駛、乘客及罰則等方面，近期中央主管機關尚在研訂相關能引導地方政府自訂兼顧生態與地方發展的管理規範。

交旅處指出，依據行政院2023年4月20日邀集研商沙灘車管理導禁兼施各部會權責分工會議結論，已請交通部盡速完成「沙灘車管理指引」草案送院，行政院將再次召會審視確認後，再交由地方政府據以執行，後續縣府也將依管理指引規定辦理。

交旅處說，縣府會將管理指引架構朝納管方式辦理，並依中央各目的事業主管機關的場域管理規定、明確劃分何種場域是屬禁止沙灘車進入地區，如海岸、水利河川、林務、山坡地、風景區及國家公園等，及指出相關禁止事項及具體罰則。

此外，縣府還會就中央明列沙灘車可開放進入的地區，明確規範沙灘車開放活動範圍的管理機制。