國內棒球退役名將王光輝前年8月底過世，其子王威晨和家人計畫「以父之名」回饋基層棒球，預計今年規劃「王光輝棒球發展計畫」，希望透過籌募相關經費，來嘉惠更多基層棒球。

王光輝出生於花蓮光復鄉太巴塱部落，就讀當時名為北富國小的太巴塱國小，從國小就加入棒球隊展現運動天賦，生涯多次入選國家隊，進入職棒前已是相當有人氣的球星，加入中華職棒第一年就拿下打擊王個人獎項，職業生涯也曾13次入選中職明星賽，可以說是中職早期的人氣球星，場上優異的表現與場下隨和幽默的個性，被球迷稱為「萬人迷」。

王光輝生前也多年幫助基層棒球，過世這兩年兒子王威晨思考要延續父親的愛，因此和家人商討後規劃籌募相關的公益基金，並擬定相關計畫，期待讓該筆公益基金延續「萬人迷」的精神，為基層棒球帶來更多幫助。

王威晨表示，該筆經費運用初期將會以協助基層棒球的場地改善為主，有鑑於棒球的發展場地佔了相當重要的角色，許多基層球隊甚至連一個簡易的球場都沒有，透過王光輝棒球發展計畫，可以協助球隊維護球場，確保提高選手練球的安全度，也能逐步協助學校進行場地改建、維護甚至興建，期盼對台灣基層棒球的長遠發展逐步打下良好基礎。

王威晨補充，「王光輝棒球發展計畫」相關細節與運作方式，後續將會與相關專業人士請益，更希望有企業願意一起長期投入，讓台灣的基層棒球環境更好。