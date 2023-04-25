力成公告第一季合併營收季減14.5％達157.41億元，較去年同期減少24.4％，毛利率季減1.1個百分點達16.1％，較去年同期下滑5.9個百分點，營業利益季減19.5％達17.12億元，較去年同期減少50.2％，稅後純益季減16.5％達11.27億元，較去年同期減少48.7％，稅後每股純益1.51元。

蔡篤恭表示，第一季營運結果符合原先預期，雖然中國今年初已停止新冠肺炎清零政策，但消費性電子需求復甦不如預期，烏俄戰爭、全球通膨、高利率、以及兩岸緊張關係，嚴重衝擊世界經濟，導致半導體庫存調整時間超過原先預期，尤其是記憶體。

蔡篤恭表，對第二季及下半年營運展望來看，邏輯產品逐漸復甦，但不確定性仍高，記憶體庫存去化時間比原先預期拉長，第二季需求仍然疲弱，但供應商積極減產及降低資本支出，有助於加快需求的復甦，至於車用需求仍維持正面看法但需謹慎觀察庫存。對力成來說，記憶體較依賴中國市場所以庫存去化衝擊較大，但維持第二季表現會優於第一季看法不變，但要看到明顯復甦可能要等到第三季底到第四季。