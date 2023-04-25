今(25)日上午知名食品大廠聯華食品，其彰化工廠發生7死15輕重傷火警，其中躲在4樓冷凍庫的10名員工，有7人吸入過多濃煙不治，另有3人被救回，救回的3人中有名26歲男子還原事發現場，他表示消防警鈴大作後，濃煙就迅速竄升到2樓，於是他和同事躲進冷藏庫內，但因為穿著無塵衣，以及沒有手機，當下已是與外界失聯的狀況。

據《自由時報》報導，一名幸運被搶救出來的26歲男子提到，上午剛進到工廠4樓上班，不久後便聽到消防警報聲響起，同事探頭一看，濃煙從2樓迅速往上竄升，發現無法順利逃出，立刻關門，但回頭一看現場已是濃煙瀰漫。

陳男表示，由於穿著無塵衣，當時他和部分同事躲進冷凍庫，但因身上沒手機，也無法與外界聯絡，直到最後被消防員救出送到醫院；陳男被消防員救出後，臉與雙手與腳上的鞋子全被濃煙燻黑。

彰化消防第四大隊副大隊長江錦松指出，現場22名作業員工有15人選擇往上逃到4樓的包裝區冷凍庫，受困員工認為冷藏庫相對安全，不過，消防員發現該冷藏庫僅用塑膠簾隔離，也發現「困員工因呼吸困難聲音愈來愈微弱」，消防員衝入救援時，已發現大部分員工倒臥在地。

江錦松表示，火災發生時，正常狀況要往下逃，如果沒有辦法，也要水平移動、遠離火區，致命錯誤就是往上逃跑，因為人跑不贏煙霧；另外，據逃出的員工表示，廠區內的地板溼滑，加上大量濃煙影響視線，逃生不易。