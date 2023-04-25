新北市教育局攜手技高師生發布全國首創「國際技職交流素養課程手冊」。（新北市教育局提供）

啟動新北技職教育國際化，新北市教育今發布全國首創「國際技職交流素養課程手冊」，內容包含國際禮儀、情境英語、文化交流等具體情境式雙語教材，為首部專為技職國際交流撰寫具備實務及可操作的手冊。目標四年內薦送500名以上新北頂尖技職師生

教育局長張明文表示，新北市去年在技藝技能競賽成績斐然，共奪10金、5銀、11銅、24個第4名到佳作，43座金手獎及75名優勝，共有168人次獲獎，總得獎數超越歷年成績，技能競賽青少年金牌數更為全國之冠。

其中原本僅全額補助五大類技藝競賽獲金手前三名學生及指導教師出國，這次更擴大補助國際及全國技能競賽青年組及青少年組前三名學生及指導教師，其餘部分補助鼓勵參與，全面支持新北技職。

教育局今也公布國外技職研習三大任務，包含「以技能交朋友、跨領域共學習、行銷新北特色」。每位同學要發揮各領域長才，結交10個以上國外友人，同時跨出舒適圈，學習跨領域技能知識，並準備新北市城市或特色活動的影片、簡報或文宣等，行銷新北市。

教育局表示，新北市於疫情趨緩後，擴大薦送榮獲金手獎的優秀學生及指導教師至美國、澳洲及日本等四大路線，並首創納入國際技能競賽青年組與青少年組師生，目標四年內薦送500名以上新北頂尖技職師生，培育NewTopWorld世界級人才。