康友-KY前董事長黃文烈涉財報不實且掏空捲款潛逃，康友股票遭停止交易，逾4700名股民受損，投保中心代為提起民事求償，台北地方法院判決康友公司及黃文烈等人須賠償50億多元，簽證財報的2會計師各要負25％責任，且各與勤業眾信會計事務所負連帶賠償12億多元。可上訴。

投保中心提起民事求償訴訟主張，康友公司在2019年第3季及第4季、2020年第1季公布之財務報告違反財報編製準則、國際會計準則規定，未於系爭財報揭露六安華源公司機器設備設定抵押之事、簽訂合同及擔保金額等相關內容。

投保中心認為，康友財報附註關於「質抵押之資產」、「或有負債」、「關係人交易」及「重要契約之簽訂」等內容有不實，誤導投資人投資判斷，後來康友公司股票在2020年8月18日起停止交易，投資人因持有康友公司股票，受有損害，康友及時任董事長黃文烈須負賠償責任。

台北地院判決，康友公司及黃文烈等人須連帶賠償逾4700名投資人共50億5580萬多元，且2名財報之簽證會計師，對於財報不實情節雖非故意放任，但顯有違反證交法、查簽規則等法令暨審計原則之過失，須各與勤業眾信事務所負25％責任，各連帶賠償12億6395萬多元。