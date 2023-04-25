國造潛艦原型艦將 7 月完成封殼、9月下水，蔡政府也同意專案小組在封殼前邀請相關人士參訪，包括國防立委、監委等都將進行機密考察。前空軍副司令張延廷今( 25 日)指出，等到國造潛艦下水、試航到成軍，恐怕到時候已經過時，而台灣的潛艦只能發射魚雷，沒有潛射攻船飛彈，恐怕也是一大麻煩。

國造潛艦(Indigenous Defense Submarine)原型艦將於今年 7 月完成封殼、9 月下水，政府日前開放海軍邀請國防專業人士參觀，相關討論也陸續公布。

前空軍副司令張延廷今( 25 日)在《新聞大白話》節目中指出，我國的潛艦國造，已經解決綠區、黃區、紅區的零部件供給問題，但最大的問題在於，潛艦無法發射潛射對艦飛彈。

張延廷指出，國造潛艦的目標對象是解放軍的海軍船艦，但只能發射魚雷，攻擊距離較短。相比之下，中國大陸解放軍的039、039A型等「明級」「元級」、「宋級」潛艦，不只有 6 個魚雷發射管，也都能發射潛射攻船飛彈，如鷹擊82反艦飛彈等等，一出水就能直攻船艦，讓人猝不及防。

張延廷也提到，國造潛艦雖然今年 7 月就要完成封殼，但後續還有下水、移裝、試航，一直到最後正式成軍時，可能潛艦的設計就已經過時，何況現在還只能發射魚雷，只能算是做半套。

張延廷強調，軍武製造很多時候要「超前部署」、「超前設計」，不能以過去或現在的戰場為場景，要以未來的戰場為場景，否則投入很多經費、很多人力物力，結果只有做半套，只能發射魚雷，沒有攻船飛彈，就會很麻煩了。

據國防院所長歐錫富參訪潛艦國造後發表的文章，台灣計畫生產 8 艘潛艦，第 1 艘原型艦今年下水，2025 年服役。若一切順利，其他 7 艘將陸續建造。待整個潛艦建造計畫執行完畢，第 1 艘潛艦也達中壽性能提升之時；等最後 1 艘潛艦完成中壽性能提升，也是台灣展開次世代潛艦建造時刻。