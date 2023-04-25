日本太空新創企業ispace的登月艙即將在今（25）日午夜登陸月球，假使成功，將成為全球第一個登月的民營公司，而日本也將成為繼蘇聯、美國和中國之後，第4個實現探月夢想的國家。

綜合《讀賣新聞》、美國之音報導，「白兔-R」1號任務登月艙（HAKUTO-R M1）將於台灣時間今天晚上約11時40分開始降落月球，並在距離表面100公里時減速，大約1小時後在月球北部的阿特拉斯隕石坑（Atlas）進行「軟著陸」。

ispace創辦人兼執行長袴田武史稍早接受《讀賣新聞》訪問，他說：「走到這一步並不容易」，「但我們解決了各種問題……我確信登陸將能成功。」白兔號高約2公尺，重340公斤，上面載有數輛登月車，大約在1個月前進入月球軌道。去年12月由SpaceX的獵鷹9號火箭發射後，一度出現通訊不穩定的現象，但後來問題獲得解決。

ispace並非第一個嘗試登月的民間企業。過去以色列非營利組織SpaceIL也曾在2019年4月嘗試降落月球，卻在最後一刻出現技術故障而失敗。ispace若能成功，有機會讓商業性來往月球成為可能，開啟人類太空旅行的新時代。