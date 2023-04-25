合庫AMC董事長蔡見興近日被國民黨立委王鴻薇質疑「家族寄生、不合理代墊」等相關爭議，蔡見興今(25日)已向合庫金、財政部提出辭呈，並已請辭獲准，董事長一職由總經理楊天祐暫代。
據悉，蔡見興及合庫AMC昨(24日)雖澄清，所受理的都更案件，都合乎合庫AMC的內規，但考量社會觀感問題，最終仍然決定請辭。
財政部今證實，合作金庫金融控股股份有限公司子公司、合作金庫資產管理股份有限公司（AMC）董事長蔡見興，因個人生涯規劃，自今起辭去董事長及董事職務，為業務運作順暢，合庫金控規劃由合庫AMC楊董事兼總經理天祐代理。
王鴻薇24日指控合庫資產管理公司（AMC）董事長蔡見興任命兒子、家族親戚到合庫AMC與相關企業任職，甚至還放款數十億給前家族企業親友，變相掏空公司。
王鴻薇質疑曾任高雄市議會議長的蔡見興，不但任命自己兒子、外甥、親信子女到合庫AMC與合庫相關企業任職，更放款新台幣數十億元給前家族企業親友，是綠營政治家族寄生公營事業，公股金控子公司淪為「家族金庫」
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