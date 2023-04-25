金管會推動機構投資人「揪團議合」平台，被外界稱「可成條款」，金管會證期局主秘黃厚銘25日指出，揪團議合條款不是針對個案，而是針對所有已簽署機構投資人盡職治理守則的機構投資人，截至2023年3月底，已有153家機構投資人簽署，其中包括國內金融機構、退休基金等機構投資人148家及國外大型資產管理機構投資人5家。

黃厚銘指出，金管會自2013年發布第一版公司治理藍圖，至今已達十年，從引導公司內部自發性改善及外部市場力量敦促企業實踐公司治理及永續發展，以保障投資人權益。

在外部市場力量部分，黃厚銘指出，金管會參考國際作法，督導證交所發布「機構投資人盡職治理守則」，截至2023年3月底，已有153家機構投資人簽署，透過該等機構投資人落實其盡職治理責任，以出席股東會、行使投票權、適當與被投資公司經營階層對話與互動等議合方式，關注被投資公司營運狀況，促進被投資公司永續發展。

另為持續發揮機構投資人的影響力，金管會將參考英國、日本等國際上共同議合方式及衡酌國內實務，研議推動已簽署盡職治理守則的之機構投資人共同議合，引導其運用適切之方式與被投資公司互動，並避免不當影響公司正常營運。

在公司內部自發性改善部分，即是辦理公司治理評鑑，公司治理評鑑是以「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「推動永續發展」等四大構面評核，透過企業間良性競爭，讓公司自發性改善公司治理，形塑公司治理文化，第九屆（去年度）公司治理評鑑結果即將於4月底前公布，黃厚銘指出，本次共有928家上市公司及734家上櫃公司受評，整體評鑑分數較上屆提升，足以顯見上市櫃公司於公司治理皆有持續進步，評鑑結果將於近期發布。

金管會於2020年發布公司治理3.0，分3年推動相關措施，今年是最後一年，今年重要推動措施包括上市櫃公司董事長與總經理同一人者應增設獨立董事、2023年6月30日前完成設置公司治理主管、董事應於每屆就任當年度進修達3小時、實收資本額20億元以上上市櫃公司申報永續報告書，及興櫃公司採電子投票制等，金管會提醒公司應即早因應。

金管會將持續關注國際最新發展趨勢及實務作法，從公司內部及市場外部力量深化我國公司治理，提升企業永續發展，以強化我國資本市場國際競爭力。