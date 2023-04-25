勞動局近3年律師諮詢案件平均每年約7000件以上，可見律師諮詢需求增加，北市勞動局表示，5月1日起，台北市就業服務處信義就業服務站每周三及周五上午9時至12時，將增設免費律師諮詢據點，讓諮詢更加便利。

北市勞動局長高寶華表示，2020年起勞動事件法施行後，因訴訟障礙降低，越來越多勞工會透過法院進行勞資調解或訴訟爭取權益，導致律師諮詢需求不斷增加，據統計，勞動局近三年律師諮詢案件平均每年約為7000件以上。

高寶華也說，感謝基隆律師公會協助，該會所屬律師將於5月1日起，於信義就業服務站設置律師諮詢地點，屆時包含現行電話諮詢，還有萬華勞工權益中心、北投就業服務站，以及南港東明青銀就業服務站等地，都提供現場諮詢服務，北市將有5處勞動法令免費諮詢據點。

勞動局指出，免費律師諮詢服務方式，依地點各有不同申請方式，5處據點均可現場排隊，透過「勞動即時通」線上預約則僅限萬華權益中心，也可使用電話諮詢，撥打1999（外縣市請撥02-2720-8889）轉分機7019。