為確保民眾身體健康，並擴大舊衣回收的量能，台中市環保局提案修正《台中市環境清潔維護自治條例》，規範農藥除草劑未來不能在公園綠地使用，並開放社福團體申請在公共空間設置舊衣回收箱等，修正案25日通過市府市政會議，最快這個會期將送市議會審議，通過即可制定管理辦法。

環保局長指出，目前舊衣回收管道除由環保局資源回收車收受，社福團體也會私下與公寓大廈訂定合作方式，在社區內放置舊衣回收箱，根據統計，近4年來每年平均舊衣回收量3831公噸，其中環保局回收的部分約2286公噸，環保局會將回收後的舊衣整理後賣給回升商，每年約增加156萬收入。

環保局長陳宏益說，透過資源回收車回收的舊衣服，通常是民眾洗乾淨並整理過的，但在資源回收時可能又被弄髒，且民眾必須等到有回收車時才能拿出來，較不方便；市府若開放退縮騎樓空間或停車場、路口等公共空間給社福團體放置回收箱，不但讓民眾回收更方便，也可增加社福團體收入，一舉雙得。

為此，環保局透過自治條例的修訂，開放社福團體申請在公共空間設置舊衣回收箱，陳宏益說，此案若通過，未來社福團體提出申請，環保局將會同交通、警察、社會及建設局等單位會勘，審查通過即可開放設置，目前台北、新北市等部分縣市也有開放，但若違規設立者則將裁處1200至6000元不等罰鍰。

此外，這次修訂的部分還包括擴大管制汙染車輛，陳宏益說，過去台中市只管制公民營垃圾處理車輛，若這些車輛的髒汙造成道路或環境髒亂，都會被開罰，未來則擴大到所有車輛都納管，像是廚餘回收車的髒汙滴到地面、車子漏油導致路面遭汙染，都可以開罰6000元以下罰鍰。

而為確保民眾健康，《台中市環境清潔維護自治條例》修正案也針對農藥除草劑的使用範圍加以規範，陳宏益說，許多民眾會到公園綠地休憩，有感於除草劑可能對人體、動物及環境生態造成影響，未來將限制公園綠地不得使用農藥除草劑，另也針對公廁分級管理並制度獎勵辦法。