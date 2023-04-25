高齡80歲的美國總統拜登（Joe Biden）正式宣布競選連任！他的競選連任陣營週二（25日）在社群平台發布一支3分鐘影片，藉此宣布正式成立。
英國廣播公司報導，這支影片口白由拜登本人親自上陣，提及婦女墮胎權、捍衛民主、投票權與社會安全網等政見，當作2024選戰的主軸。大選投票日是明年11月5日。
他說，選民要面對抉擇，到底要留給下一代「更多或更少」的自由與權利：「每一代美國人都曾面臨這樣的時刻：必須捍衛民主、為個人自由挺身而出、為我們的投票權與公民權站出來。現在，屬於我們的時刻來臨了。」
拜登在2020年大選的口號是「打一場捍衛國家靈魂的戰爭」，競選連任的口號則是「讓我們把工作做完」（Let's finish the job）。
拜登競選連任的副手沒變，現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）將再度與拜登搭檔競選。賀錦麗今年58歲，她有亞裔、非裔血統，也是美國歷史上第一位亞裔、非裔副總統。
賀錦麗在個人推特帳號也發文證實自己會與拜登總統搭檔競選連任，她寫道：「身為美國人，我們相信自由與民主，也相信我們的民主只會與我們為之奮鬥的意志同樣堅強。這正是拜登與我競選連任的理由。」
美國2024年總統大選投票日是11月5日，勝選者預計2025年1月20日就任。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。