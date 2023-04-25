高齡80歲的美國總統拜登（Joe Biden）正式宣布競選連任！他的競選連任陣營週二（25日）在社群平台發布一支3分鐘影片，藉此宣布正式成立。

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly — Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023

英國廣播公司報導，這支影片口白由拜登本人親自上陣，提及婦女墮胎權、捍衛民主、投票權與社會安全網等政見，當作2024選戰的主軸。大選投票日是明年11月5日。

他說，選民要面對抉擇，到底要留給下一代「更多或更少」的自由與權利：「每一代美國人都曾面臨這樣的時刻：必須捍衛民主、為個人自由挺身而出、為我們的投票權與公民權站出來。現在，屬於我們的時刻來臨了。」

拜登在2020年大選的口號是「打一場捍衛國家靈魂的戰爭」，競選連任的口號則是「讓我們把工作做完」（Let's finish the job）。

拜登競選連任的副手沒變，現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）將再度與拜登搭檔競選。賀錦麗今年58歲，她有亞裔、非裔血統，也是美國歷史上第一位亞裔、非裔副總統。

As Americans, we believe in freedom and liberty—and we believe that our democracy will only be as strong as our willingness to fight for it.



That’s why @JoeBiden and I are running for reelection. pic.twitter.com/W7YA0HZfm0 — Kamala Harris (@KamalaHarris) April 25, 2023

賀錦麗在個人推特帳號也發文證實自己會與拜登總統搭檔競選連任，她寫道：「身為美國人，我們相信自由與民主，也相信我們的民主只會與我們為之奮鬥的意志同樣堅強。這正是拜登與我競選連任的理由。」

美國2024年總統大選投票日是11月5日，勝選者預計2025年1月20日就任。