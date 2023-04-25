甜蜜的戀愛是生活中不可或缺的調劑品，但有些人卻把愛情當作人生中最重要的事情，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖雞、馬、龍、猴不能沒有愛，其中生肖雞內心渴望戀愛，如果沒有愛情會過得痛苦；生肖馬喜歡戀愛的過程與感受；生肖龍對於失戀不算什麼，反而最害怕無法再愛；生肖猴則是尋找新對象來忘記失戀的痛苦。

▍生肖雞

生肖雞不僅是個愛美的人，也是喜歡追求戀愛感覺的人。他們內心渴望戀愛，對於情感的追求永不停止。他們就算失戀了，也能很快恢復元氣，並認為對方不愛沒關係，自己再去找別人來愛就好，因為如果沒有愛情的滋潤，會讓他們過得很痛苦。

▍生肖馬

生肖馬只有在戀愛中才能讓他們感覺到神采奕奕，來去自如。他們喜歡戀愛的過程與感受，和沒有責任束縛下來享受戀愛的感覺。有愛的時候樂在其中，無愛了便輕鬆分手不糾纏。分手後，他們可以很快再遇到愛情，並且全心投入。對他們而言，愛與不愛一切都順其自然。

▍生肖龍

生肖龍精力充沛是個夢想家，他們喜歡變幻莫測的人生，也追求浪漫的生活體驗，且不受世俗束縛，只願自由自在的戀愛。對於他們來說，一時失去愛情不算什麼，如果不能再愛了才是讓他們感到最害怕的事情，所以失戀對他們來說不會感到太傷心難過，而且很快就能恢復。這時會尋找新對象，來用新歡為舊情療傷。

▍生肖猴

生肖猴樂觀有趣、熱愛生活，追求刺激，對花花世界充滿好奇心。在愛情的世界裡喜歡追求新鮮感。他們愛情可以來得很快，失去後也不會在失戀裡痛苦太久，只要找到一個新對象，再次投入一段新的關係中，失戀的痛苦很快就能讓他們煙消雲散。