創控為國內唯一擁有完整研發團隊的在地製造商，主要業務為AMC（氣態分子污染物）監測設備之研究、開發、製造及銷售業務，並提供監測、監控數據分析服務及應用系統整合之解決方案。

創控主力產品包括氣體檢測設備、全面性氣體監控及檢測方案，客戶遍布半導體、鋼鐵、石化、公共環境等不同領域，但目前仍應用在半導體高階製程為主，台灣晶圓代工龍頭台積電也是其重要客戶，創控自2014年首度打入其當時的16奈米製程。

創控財務長呂秀孺指出，目前半導體產業占創控營收約70％，而大客戶台積電營收占比則約30％，近期也有接獲光電產業小量訂單，期許未來有更多橫向及縱向市場推廣。

隨半導體先進製程不斷演進，晶圓廠對微污染防治需求增加，創控董事長王禮鵬指出，為提升良率、降低成本，AMC監測設備需求可望持續提升，創控2019～2022年間年複合成長率32.7％，當中除包含產品銷售外，還包括耗材更換、校正等關鍵模組周期性更換等維運營收。

而針對半導體今年來資本支出恐縮減，王禮鵬指出，創控耗材方面與資本支出其實沒有很直接相關；至於耗材更換及使用壽命，則視不同客戶、不同製程、對良率的不同需求而定，客戶針對每個點位偵測次數越多，一般而言耗材更換頻率就會越高，目前隨公司產品銷售提高，維護收入也在持續增加中。

創控3月30日甫登錄興櫃市場，受惠半導體先進製程高度發展，公司去年全年獲利表現優異，全年稅後純益1.15億元、EPS 2.18元，齊創新高，而毛利率65.5％、營業利益率17.25％、稅後淨利率29.1％，「三率」也皆寫下歷史新高。

受惠客戶對機台及維運服務需求上升，3月營收也達1,850.5萬元，月增42.53％、年增26.89％，累計首季營收4,413.4萬元，季減74.86％、年增94.5％，均創同期新高。