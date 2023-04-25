法務部調查局廉政大樓昨（24）日晚間發生嚴重火警，雖然沒有人員傷亡，但由於起火點是負責防範境外敵對勢力假訊息及駭客業務的資通安全處辦公室，加上局長王俊力辦公室也在該處，因此格外引發重視；消防局今（25）日上午重回現場勘驗，但事後堅不透露起火原因，對於調查結果三緘其口，態度啟人疑竇。

昨晚8時許，調查局值班警衛聽聞警鈴響起，查看後發現廉政大樓1樓發生火警，立即通報消防隊到場灌救，警消到場時，1樓已經全面燃燒，經過約半個小時搶救，終於將火勢完全撲滅。

起火點為調查局資通安全處辦公室，是主要負責防範境外敵對勢力假訊息及駭客的重點機關，由於蔡政府重視境外勢力介入、假訊息影響2024年總統及立委選舉，所以這場火警引發各界關切。

除此之外局長王俊力辦公室也在該處，火警發生時，王俊力本人也在場，而火警發生後，查局官網從昨晚至今早無法連網，因此各界謠傳四起。為釐清火警原因，新北市消防局火調科今早重回現場勘驗，但事後堅拒透露任何相關訊息，連是否為單純意外都不願對外證實。

但是據了解，起火區域皆為電子設備，且建物及電線老舊，研判起火原因很有可能是電線走火所致，然而消防局對於火警原因始終三緘其口，態度十分啟人疑竇。